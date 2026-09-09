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Царьград

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Суд закрыл аквапарк «Южный» в Батайске на 3 месяца

Суд закрыл аквапарк «Южный» в Батайске на 3 месяца

С 9 сентября работа аквапарка «Южный», расположенного в Батайске, остановлена по решению суда. Запрет на осуществление деятельности введён сроком на три месяца.

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