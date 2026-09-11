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За рулем

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В Россию привезли очень экономичный кроссовер Toyota с адекватной ценой

В Россию привезли очень экономичный кроссовер Toyota с адекватной ценой

Гибридную модификацию обновленного кроссовера Toyota Corolla Cross теперь можно приобрести в России. Машины 2025 и 2026 годов выпуска обнаружены сразу в нескольких салонах Москвы и Санкт-Петербурга.

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