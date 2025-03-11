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Царьград

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73 дрона атаковали Москву: аэропорты ограничены, рейсы задержаны

73 дрона атаковали Москву: аэропорты ограничены, рейсы задержаны

"Аэрофлот" скорректировал расписание рейсов в "Шереметьево" из-за временных ограничений. Вслед за атакой 73 дронов на Москву, аэропорты столицы ограничили работу, есть жертвы и пострадавшие.

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