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Ряд инвесторов покупают справку об активах для получения статуса «квала» на «Авито»

Инвестиционная компания «Финам» зафиксировала случаи, когда граждане с целью получения статуса квалифицированного инвестора покупают справки о балансе счетов на «Авито».

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