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В первые два часа на Урале проголосовали 116 тысяч человек, выбравших ДЭГ

В первые два часа на Урале проголосовали 116 тысяч человек, выбравших ДЭГ

С 08:00 до 10:00 в Свердловской области проголосовали 116 тысяч из 334 тысяч граждан, выбравших формат дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

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