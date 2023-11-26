Военные армии Китая прогнали эсминец военно-морского флота США из своих территориальных вод

Американский эсминец USS Hopper незаконно вторгся в территориальные воды Китая у островов Сиша.Стало известно о том, что военные Народно-освободительной армии Китая (НОАК) благополучно вытеснили американский эсминец USS Hopper из своих территориальных вод, который накануне незаконно вошёл в акваторию Южно-Китайского моря возле островов Сиша.