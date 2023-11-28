Чемодан Louis Vuitton купил экс-директор НЗИВ сотруднице Ростеха Лалетиной

Судебное разбирательство громкого дело длилось почти 1,5 года. В итоге Хамовнический суд Москвы признал экс-директора по корпоративному управлению госкорпорации виновной в получении взяток в особо крупном размере.
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