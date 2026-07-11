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Российские силы атаковали предприятия по выпуску дронов в Киеве

Российские силы атаковали предприятия по выпуску дронов в Киеве Минобороны РФ сообщило о проведении ночных ударов высокоточным оружием большой дальности и ударными б.

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