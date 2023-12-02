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С 1 декабря в Невьянске проходит ОПМ «Горка»

На обслуживаемой территории с 01 декабря 2023 года по 01 марта  2024 года как и на всей территории Свердловской области, проводится традиционная для зимнего времени года профилактическое мероприятие «Горка».

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