Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 961 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • V K
    А что, Варшава что-то в этом мире решает? Как сказал Илон Маск канадскому премьеру: "Девочки, вы - никто и звать вас ...Косиняк-Камыш пос...
  • Eduard
    Нахрен вы поляки нужны!Косиняк-Камыш пос...
  • Vladimir Osheschko
    Роберт Фицо не оригинален. зе обладатель и более крутых названий.Фицо назвал Зелен...

Нацблок Латвии против новых иммигрантов в стране

Депутат Сейма от Нацблока Янис Домбрава призвал латвийцев к "нулевой иммиграции". По его мнению, "нулевая иммиграция - цель, к которой нужно стремиться развитым странам, если они хотят сохранить свой язык и культуру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Рига Шведский город,а не латышских крестьян!
Ответить
18 час.
Eduard
Когда латышское ЧМО докажет,чтр победили Швецию,или купили у них территорию,тогда и говорят:&quot;Наше&quot;!
Ответить
18 час.
Eduard
Это не ваша страна латышаки,а название сменить не трудно!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх