Депутат Сейма от Нацблока Янис Домбрава призвал латвийцев к "нулевой иммиграции". По его мнению, "нулевая иммиграция - цель, к которой нужно стремиться развитым странам, если они хотят сохранить свой язык и культуру.
Нацблок Латвии против новых иммигрантов в стране
Комментарии
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Eduard
Рига Шведский город,а не латышских крестьян!
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18 час.
Eduard
Когда латышское ЧМО докажет,чтр победили Швецию,или купили у них территорию,тогда и говорят:"Наше"!
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18 час.
Eduard
Это не ваша страна латышаки,а название сменить не трудно!
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18 час.
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