Никита Пресняков сделал редкое фото с новой семьей — рядом любимая и ребенок

Девушка внука Аллы Пугачевой поделилась впечатлениями от экстремальной прогулки. Никита Пресняков с возлюбленной и ее сыном Социальные сетиКарина Филимонова, новая возлюбленная Никиты Преснякова, опубликовала трогательные кадры, сделанные во время спонтанной поездки в горы.