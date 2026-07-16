Никита Пресняков сделал редкое фото с новой семьей — рядом любимая и ребенок

Девушка внука Аллы Пугачевой поделилась впечатлениями от экстремальной прогулки. Никита Пресняков с возлюбленной и ее сыном Социальные сетиКарина Филимонова, новая возлюбленная Никиты Преснякова, опубликовала трогательные кадры, сделанные во время спонтанной поездки в горы.
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