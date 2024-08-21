Петрозаводчане стали жертвами микрокредитных организаций

Юрист рассказал, что делать, если у вас появился непонятный долг Текст, фото: Антонина Кябелева Каждый из нас в любой момент может оказаться должником перед микрокредитной организацией за заем, который мы не брали.
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