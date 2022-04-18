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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 54-й

Бои за «Азовсталь» в Мариуполе продолжаются после того, как украинские военные накануне отказались от предложения со стороны РФ о сдаче в плен.

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