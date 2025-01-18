Чубайс — имя нарицательное. Он, как и Гайдар, — символы реформ 90-х

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой инициировать проверку действий бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса.
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