Доля отказов по заявкам на потребкредиты в феврале выросла до 75,2%

В феврале доля отказов по заявкам на необеспеченные розничные кредиты в российских банках составила 75,2%, что следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомился Forbes.
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