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Царьград

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Суд будет строгим. В Сибири мошенница выманила у больных детей-сирот 13 миллионов

Суд будет строгим. В Сибири мошенница выманила у больных детей-сирот 13 миллионов

Женщина изображала помочь детям с врождёнными психическими заболеваниямиЖительница Омска, которая мошенническим способом похитила у детей-сирот 13 миллионов рублей, предстанет перед судом в ближайшее время.

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