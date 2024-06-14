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Для учета бродячих и домашних животных в РФ стали использовать биометрию

Для учета бродячих и домашних животных в РФ стали использовать биометрию

В России начали применять биометрическую идентификацию для учета домашних и бездомных животных. Как заявил Степан Алекса, главы проектного офиса АО «Гознак», уже подписаны соглашения с региональными ветеринарными органами Ленинградской и Смоленской областей, а также Пермского края о внедрении биометрической системы учета и мониторинга животных.

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