В двух селах Алтайского края выявили новые очаги трихинеллеза

На территориях обоих сел теперь действует карантин В Чарышском и Усть-Пристанском районах Алтайского края выявили новые очаги трихинеллеза — опасного паразитарного заболевания животных.
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