WP: США представят соглашение о прекращении огня между Израилем и Газой

Власти США собираются в ближайшие недели предоставить окончательное соглашение о прекращении огня в секторе Газа, которое при его непринятии будет означать конец работы Вашингтона в переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщили в издании The Washington Post.
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