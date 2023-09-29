“Цивилизованный мир” разочаровался в русском народе

Это всё-таки случилось. Довели мы Запад своим плохим поведением до нервного срыва. Пришлось ему сбросить свою маску поборника демократии, радетеля о благополучии русского народа, защитника нас от тирании кремлёвской, что держит нас в нищете беспросветной и открыть миру настоящее, исключительно русофобское личико.
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