Группа NOVO_TODAY Новоаннинский сегодня выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии, произошедшей 22.
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Группа NOVO_TODAY Новоаннинский сегодня выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии, произошедшей 22.