Автоэксперт Стрельбицкий: заправка заведенного авто может закончиться пожаром

Заправлять автомобиль у которого работает двигатель, нельзя, так как машина может загореться. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на директора департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадима Стрельбицкого.
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