Диетолог рассказала о понижающих давление напитках

Соки из овощей и фруктов, в которых много калия, могут помочь снизить давление. В частности, с задачей быстро справятся картофельные, томатные, ананасовые, тыквенные и яблочные соки, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина, передает «Москва 24».