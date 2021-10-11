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Диетолог рассказала о понижающих давление напитках

Диетолог рассказала о понижающих давление напитках

Соки из овощей и фруктов, в которых много калия, могут помочь снизить давление. В частности, с задачей быстро справятся картофельные, томатные, ананасовые, тыквенные и яблочные соки, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина, передает «Москва 24».

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