Минстрой актуализировал требования по проектированию стальных конструкций

Минстроем России утверждено Изменение № 6 к СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции», направленное на совершенствование проектирования и расчета стальных строительных конструкций зданий и сооружений, используемых в гражданских и промышленных целях.