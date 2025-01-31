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Минстрой актуализировал требования по проектированию стальных конструкций

Минстрой актуализировал требования по проектированию стальных конструкций

Минстроем России утверждено Изменение № 6 к СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции», направленное на совершенствование проектирования и расчета стальных строительных конструкций зданий и сооружений, используемых в гражданских и промышленных целях.

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