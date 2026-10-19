Если бы бывший министр иностранных дел России, князь Александр Михайлович Горчаков был сейчас американским госсекретарем, он бы сказал: США не отступают с Ближнего Востока, США сосредотачиваются.
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