Турция ожидает открытия Ормузского пролива для судоходства вскоре

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после переговоров с сирийским коллегой в Анкаре заявил о надеждах на скорейшее открытие Ормузского пролива и возобновление переговоров между США и Ираном, а также пообещал поддержку Турции в этом процессе.