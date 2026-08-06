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Царьград

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Турция ожидает открытия Ормузского пролива для судоходства вскоре

Турция ожидает открытия Ормузского пролива для судоходства вскоре

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после переговоров с сирийским коллегой в Анкаре заявил о надеждах на скорейшее открытие Ормузского пролива и возобновление переговоров между США и Ираном, а также пообещал поддержку Турции в этом процессе.

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