Компания экс-губернатора Кубани Александра Ткачева собирается строить в Сочи гольф-курорт с виллами и отелями

Компания экс-губернатора Кубани Александра Ткачева собирается строить в Сочи гольф-курорт с виллами и отелямиБывший губернатор Кубани в период с 2001 по 2015 год и глава сельхозпредприятия «Агрокомплекс имени Н.
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