Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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2-е приезжих из Средней Азии решили проникнуть на территорию нефтехимического завода, но ФСБ уже были наготове

2-е приезжих из Средней Азии решили проникнуть на территорию нефтехимического завода, но ФСБ уже были наготове

Avia.pro - СМИ В Нижегородской области сотрудники ФСБ провели операцию, предотвратив попытку двух иностранных специалистов из Средней Азии проникнуть на территорию крупного нефтехимического завода.

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