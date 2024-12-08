Четыре жителя Горловки пострадали в результате атаки ВФУ

В результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вооруженных формирований Украины (ВФУ) на автобус маршрута № 8 в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) были ранены четыре мирных жителя.
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