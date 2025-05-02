Россиян предупредили о штрафах за мусор на дачах

Юрист Билялова предупредила россиян о штрафах за антисанитарию на дачном участке Юрист Анастасия Билялова заявила, что россиян могут штрафовать за мусор на дачном участке, неприятный запах, порчу земли и наличие животных, запрещенных для разведения.