Россиян предупредили о штрафах за мусор на дачах

Юрист Билялова предупредила россиян о штрафах за антисанитарию на дачном участке Юрист Анастасия Билялова заявила, что россиян могут штрафовать за мусор на дачном участке, неприятный запах, порчу земли и наличие животных, запрещенных для разведения.
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