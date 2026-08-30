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Телепробы, громкие тесты и новый эфир: как сложилась судьба Тимура Еремеева после скандала с наследством Спартака Мишулина

Телепробы, громкие тесты и новый эфир: как сложилась судьба Тимура Еремеева после скандала с наследством Спартака Мишулина

Актер и телеведущий Тимур Еремеев прошел путь от театральной сцены и ролей в популярных сериалах до работы в главных эфирах страны.

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