Полицейские наградили выпускников одной из школ Иркутской области за спасение женщины от вооруженного злоумышленника

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Зиминский» поблагодарили двоих молодых жителей Саянска за содействие органам внутренних дел в раскрытии преступления и своевременно оказанную помощь потерпевшей.
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