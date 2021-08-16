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Полицейские наградили выпускников одной из школ Иркутской области за спасение женщины от вооруженного злоумышленника

Полицейские наградили выпускников одной из школ Иркутской области за спасение женщины от вооруженного злоумышленника

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Зиминский» поблагодарили двоих молодых жителей Саянска за содействие органам внутренних дел в раскрытии преступления и своевременно оказанную помощь потерпевшей.

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