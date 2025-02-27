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Трамп поддержал пятую статью НАТО, но исключил её применение на Украине

Трамп поддержал пятую статью НАТО, но исключил её применение на Украине

Пятую статью НАТО о коллективной безопасности поддержал президент США Дональд Трамп. При этом он заявил 27 февраля, что применять её на Украине не понадобиться даже с учётом возможного появления европейских миротворцев.

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