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Ozon опроверг сообщения о росте цен из-за атак на склады

Ozon опроверг сообщения о росте цен после атак на логистические центры. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу маркетплейса, с 20 августа по 1 сентября стоимость товаров на площадке, наоборот, снизилась в среднем на 3,5%.

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