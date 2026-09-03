Ozon опроверг сообщения о росте цен из-за атак на склады

Ozon опроверг сообщения о росте цен после атак на логистические центры. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу маркетплейса, с 20 августа по 1 сентября стоимость товаров на площадке, наоборот, снизилась в среднем на 3,5%.
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