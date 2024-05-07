Судьба Национальной филармонии остается неопределенной

Судьба Национальной филармонии пока остается неопределенной. Хотя год назад была выбрана концепция немецкого архитектора, согласно которой будет построено новое здание, у властей нет необходимых денег для реализации идеи.
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