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Песков: Белый дом пытается сподвигнуть конгресс на выделение денег Киеву

Песков: Белый дом пытается сподвигнуть конгресс на выделение денег Киеву

Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Белый дом, сообщая о проведении 15 февраля закрытого брифинга по «серьезной угрозе нацбезопасности», всеми правдами и неправдами просто старается заставить конгресс США провести голосование по законопроекту о финансировании Украины.

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