Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Белый дом, сообщая о проведении 15 февраля закрытого брифинга по «серьезной угрозе нацбезопасности», всеми правдами и неправдами просто старается заставить конгресс США провести голосование по законопроекту о финансировании Украины.