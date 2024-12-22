❗️⚡️Как и отмечало "Русское оружие", расчет РСЗО HIMARS противника применил по Рыльску 227-мм управляемые реактивные снаряды M31A2 GMLRS.
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❗️⚡️Как и отмечало "Русское оружие", расчет РСЗО HIMARS противника применил по Рыльску 227-мм управляемые реактивные снаряды M31A2 GMLRS.