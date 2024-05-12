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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава РПЛ Алаев о расширении: «Команды из первой пятерки ФНЛ с большим трудом проходят лицензирование. Ну о чем мы говорим?»

«Уверенности в том, что у новичков РПЛ все будет в порядке в плане финансирования, логистики и других вопросов, у меня нет.

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