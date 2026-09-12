Зеленский хочет встретиться с Путиным на саммите G20: «Мы должны там быть»

Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться на саммите G20 в Майами и провести переговоры.Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Майами.
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