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Царьград

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Зеленский хочет встретиться с Путиным на саммите G20: «Мы должны там быть»

Зеленский хочет встретиться с Путиным на саммите G20: «Мы должны там быть»

Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться на саммите G20 в Майами и провести переговоры.Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Майами.

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