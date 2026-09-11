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Происшествия

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Во Владимирской области разрешение на временное проживание в России получил гражданин Нидерландов

Начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области подполковник полиции Дмитрий Архипов вручил разрешение на временное проживание в Российской Федерации 25-летнему Дмитрию Дёйстеру – гражданину Нидерландов.

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