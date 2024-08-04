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Украинские военные сообщают о заходе российских войск на территорию Торецка

Украинские военные сообщают о заходе российских войск на территорию Торецка

Российские войска вошли в Торецк и ведут бои уже на городской территории. Также «очень печальная» ситуация складывается и в соседнем Нью-Йорке (Новгородском).

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