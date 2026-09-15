Почти 10 тыс. верующих стоят в очереди в центре Москвы ради мощей Спиридона

В Москве у храма Христа Спасителя с раннего утра 15 сентября собрались почти 10 тыс. верующих для того, чтобы поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского.
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