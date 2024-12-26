В Свердловской области Ленина нарядили Дедом Морозом, а Екатерину Великую в Снегурочку. Интересно!? У нас, там чиновники конченные дэбилы или либер-рвотные провокаторы? Нормальный человек такой дури не совершит.
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