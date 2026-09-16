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Энциклопедия географа

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Личный опыт: как я собрала капсулу гардероба для речного круиза и не пожалела

Личный опыт: как я собрала капсулу гардероба для речного круиза и не пожалела

Перед первым речным путешествием я долго стояла перед открытым чемоданом и спорила сама с собой. С одной стороны, в голове всплывали кадры из старых фильмов: длинные платья, строгие костюмы, капитанские ужины при свечах.

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