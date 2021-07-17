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«Эта рана кровоточит до сих пор…» 103 года назад была расстреляна царская семья

«Эта рана кровоточит до сих пор…» 103 года назад была расстреляна царская семья

Владимир Семенихин, пенсионер, бывший учитель 17 июля очень немногие вспомнят, как убили эту знаменитую семью.

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Lehanaizhe
Ничего не кровоточит лично у меня, как человек, которого готовили к управлению страной и который ей присягал, Романов оказался слабохарактерным, неумным, преступно доверчивым. У него была возможность извлечь урок из войны с японцами, из революции 1905 года. Заигрался с революционерами, демократией и Думами, партиями и вольностями, дал послабления полякам и евреям. Самодержец хренов

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