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«Муж назвал дочь в честь любовницы, дети отвернулись, на кону 700 миллионов»: что произошло в семье звездного диетолога Маргариты Королевой

«Муж назвал дочь в честь любовницы, дети отвернулись, на кону 700 миллионов»: что произошло в семье звездного диетолога Маргариты Королевой

Маргариту Королеву не случайно называют звездным диетологом. В разные годы среди ее известных клиентов называли Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Надежду Бабкину, Аниту Цой, Владимира Соловьева, Андрея Малахова и других публичных людей.

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