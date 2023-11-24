Сегмент радио на рынке рекламы показал рост на 35%

Рекламный рынок в сегменте радио увеличился на 35% за первые девять месяцев 2023 г., по итогам всего года рост может колебаться от 20% до 30%, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Сергея Веселова.