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  • Эльдар Алиев
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    ну а как вы хотели. дешевый альтернативный отдых исчез, и цены сразу поползли вверх. рынок пока еще никто не отменялСтоимость размеще...

Сегмент радио на рынке рекламы показал рост на 35%

Сегмент радио на рынке рекламы показал рост на 35%

Рекламный рынок в сегменте радио увеличился на 35% за первые девять месяцев 2023 г., по итогам всего года рост может колебаться от 20% до 30%, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Сергея Веселова.

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