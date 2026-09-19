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ТАСС

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Морпехи ВС РФ наладили регулярную доставку провизии и боеприпасов к Доброполью

Морпехи ВС РФ наладили регулярную доставку провизии и боеприпасов к Доброполью

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Расчеты наземных робототехнических комплексов (НРТК) войск беспилотных систем 61-й бригады морской пехоты группировки войск "Центр" обеспечивают регулярную доставку боеприпасов, провизии и медикаментов на позиции российских подразделений у Доброполья.

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