ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

303 подписчика

Бразилия и Кения вместе с ЕС и Канадой продвигают реформу ООН

Бразилия и Кения вместе с ЕС и Канадой продвигают реформу ООН

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кении Уильям Руто и премьер-министр Канады Марк Карни выступили с совместной колонкой в Financial Times, в которой представили новую дипломатическую инициативу — Partners for Multilateralism (P4M).

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Betahon
Betahon

Насчет Канады интересно...Она же является доминионом Британии и как это выступает практически против члена Совбеза и своего суверена?!...