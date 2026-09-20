Бразилия и Кения вместе с ЕС и Канадой продвигают реформу ООН

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кении Уильям Руто и премьер-министр Канады Марк Карни выступили с совместной колонкой в Financial Times, в которой представили новую дипломатическую инициативу — Partners for Multilateralism (P4M).