Театр абсурда
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Театр абсурда

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Удар по ОДКБ: Пашинян не увидел в русских достаточно боевого опыта

Удар по ОДКБ: Пашинян не увидел в русских достаточно боевого опыта

Армения, кажется, окончательно решила сделать поворот на Запад. Если первый в истории ОДКБ отказ государства участвовать в коллективных мероприятиях можно было списать на обстоятельства, обстановку, случайность и другие разнообразные отговорки, то решение Еревана бойкотировать совместные оборонные учения «Взаимодействие-2024», по сути, можно расценивать как своеобразный сигнал и для Москвы, и для других членов Договора.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
собака лает. ветер  носит.
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18 час.
С
Странник
и...экономику завернули или так и будем их спонсировать?
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18 час.
Ваша Светлость
Облезлый Пашинянец сам-то хорошо воюет, полупокер, бл...?!
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18 час.

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